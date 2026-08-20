Savona, pedone investito da una moto in corso Tardy e Benech: tre persone soccorse e trasportate al San Paolo

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio odierno, intorno alle 18.30, a Savona, in corso Tardy e Benech, non lontano dall'incrocio con via Giusti, dove un pedone è stato investito da una moto a bordo della quale viaggiavano due persone.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di ricostruzione, la moto stava percorrendo la strada quando, per cause da accertare, si è verificato l'investimento del pedone.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi di soccorso di base: un'ambulanza della Croce Rossa Savona-Oro Mare, una della Croce Bianca Savona e una della Croce Rossa di Quiliano. Tutte e tre le persone sono state soccorse e successivamente trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona in condizioni serie ma parrebbe fuori pericolo.

Per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono intervenute le Forze dell'Ordine, che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico della zona che è risultato rallenato in entrambe le direzioni.