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Cronaca | 20 agosto 2026, 10:01

Maltempo in Liguria, scatta l’allerta gialla per temporali sul centro-levante

La sala operativa regionale della Protezione civile sta monitorando l’evolversi della situazione. Arpal al lavoro per un aggiornamento nelle prossime ore

Maltempo in Liguria, scatta l’allerta gialla per temporali sul centro-levante

È scattata alle 10 l'allerta gialla per temporali sul centro - levante della Liguria: la sala operativa regionale della Protezione civile sta monitorando l'evolversi della situazione sul territorio.

Il centro meteo di Arpal è al lavoro con i previsori per un aggiornamento nelle prossime ore. Nel corso della mattinata sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Possibili grandinate di piccole o medie dimensioni.

Nel frattempo, nelle prime ore della mattinata, sono stati diversi gli interventi dei Vigili del fuoco per alcuni allagamenti dovuti alle forti precipitazioni che hanno interessato il Tigullio e l'area genovese (leggi QUI). Sul territorio chiavarese sono stati superati i 100 mm di pioggia in un'ora.

Ricordiamo che l'allerta gialla per temporali sulle zone BCE è stata emessa dalle 10 alle 23:59 di oggi, giovedì 20 agosto.

Questa è la suddivisione in zone del territorio regionale:

-la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa.

- La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, includendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno.

- La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla.

- La zona D include la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E comprende la Valle Scrivia, la Val d'Aveto e la Val Trebbia.

Redazione

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