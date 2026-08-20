Maltempo in Liguria, scatta l’allerta gialla per temporali sul centro-levante

È scattata alle 10 l'allerta gialla per temporali sul centro - levante della Liguria: la sala operativa regionale della Protezione civile sta monitorando l'evolversi della situazione sul territorio.

Il centro meteo di Arpal è al lavoro con i previsori per un aggiornamento nelle prossime ore. Nel corso della mattinata sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Possibili grandinate di piccole o medie dimensioni.

Nel frattempo, nelle prime ore della mattinata, sono stati diversi gli interventi dei Vigili del fuoco per alcuni allagamenti dovuti alle forti precipitazioni che hanno interessato il Tigullio e l'area genovese (leggi QUI). Sul territorio chiavarese sono stati superati i 100 mm di pioggia in un'ora.

Ricordiamo che l'allerta gialla per temporali sulle zone BCE è stata emessa dalle 10 alle 23:59 di oggi, giovedì 20 agosto.

Questa è la suddivisione in zone del territorio regionale :

-la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa.

- La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, includendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno.

- La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla.

- La zona D include la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E comprende la Valle Scrivia, la Val d'Aveto e la Val Trebbia.