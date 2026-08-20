Tuoni e lampi, il maltempo crea disagi: circolazione ferroviaria sospesa a Ponente

Circolazione ferroviaria sospesa a Ventimiglia. A causa del maltempo, un tuono, un lampo e un fulmine si sono abbattuti sulla stazione dei treni compromettendo così tutti i sistemi.

I treni sono stati, perciò, momentaneamente fermati sulla linea Genova-Ventimiglia. I tecnici sono già al lavoro per riparare il danno ma non si sa quanto tempo ci vorrà per ripristinare la circolazione ferroviaria, che al momento è paralizzata, viste le condizioni meteo critiche.

Pioggia, temporali e acquazzoni si stanno, infatti, abbattendo sulla Liguria. Arpal ha anche prolungato l’allerta meteo mettendola gialla sull'Imperiese dalle 15 di oggi fino alle 15 di domani.