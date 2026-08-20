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Regione | 20 agosto 2026, 15:04

Tuoni e lampi, il maltempo crea disagi: circolazione ferroviaria sospesa a Ponente

Tecnici al lavoro per ripristinare i sistemi danneggiati a Ventimiglia

Tuoni e lampi, il maltempo crea disagi: circolazione ferroviaria sospesa a Ponente

Circolazione ferroviaria sospesa a Ventimiglia. A causa del maltempo, un tuono, un lampo e un fulmine si sono abbattuti sulla stazione dei treni compromettendo così tutti i sistemi.

I treni sono stati, perciò, momentaneamente fermati sulla linea Genova-Ventimiglia. I tecnici sono già al lavoro per riparare il danno ma non si sa quanto tempo ci vorrà per ripristinare la circolazione ferroviaria, che al momento è paralizzata, viste le condizioni meteo critiche.

Pioggia, temporali e acquazzoni si stanno, infatti, abbattendo sulla Liguria. Arpal ha anche prolungato l’allerta meteo mettendola gialla sull'Imperiese dalle 15 di oggi fino alle 15 di domani.

Elisa Colli

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