 / Cronaca

Cronaca | 31 agosto 2025, 12:27

Savona, maxi litigio al Prolungamento: un 17enne ferito al viso trasportato in ospedale

Si è verificato in viale Dante Alighieri. Sul posto la polizia e la polizia locale. Intervenuti anche i militi della Croce Bianca

Savona, maxi litigio al Prolungamento: un 17enne ferito al viso trasportato in ospedale

Scoppia una lite tra diversi giovani e scatta l'intervento delle forze dell'ordine.

Al Prolungamento in viale Dante Alighieri nell'area dove sono presenti gli stand dello street food in occasione della manifestazione "Savona Street Fest", sarebbe scattato il litigio che ha portato poi ad intervenire intorno alle 3.00 tre volanti della polizia, la polizia stradale e la polizia locale in supporto.

Un 17enne, che aveva riportato un taglio sulla guancia, era stato trasportato da un'ambulanza della Croce Bianca di Savona in codice giallo all'ospedale San Paolo.

La sera precedente era scoppiato un diverbio tra due cugini che hanno portato all'arresto di uno dei due da parte della polizia locale dopo che aveva tentato di aggredirli, scalciando e cercando di morderli (leggi QUI).

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium