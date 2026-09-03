Andora celebra la prima schiusa di Caretta caretta, l'Amministrazione: "Un momento storico per la nostra città"

La prima schiusa di uova di Caretta caretta del 2026 in Liguria è, anche per Andora, un evento destinato a entrare nella storia della città. La nascita di sei piccoli esemplari sulla spiaggia della Sacra Famiglia è stata accolta con particolare soddisfazione dall'amministrazione comunale, che vede nell'episodio non soltanto un momento di straordinario interesse naturalistico, ma anche una conferma della qualità ambientale del proprio litorale.

"Oggi Andora ha vissuto un momento storico - afferma il primo cittadino di Andora Mauro Demichelis - La prima schiusa di uova di Caretta caretta del 2026 in Liguria e in assoluto per Andora - Un evento straordinario che rappresenta anche una significativa scelta della natura e dimostra come le nostre spiagge, Bandiera Blu 2026, siano un ambiente accogliente, pulito e favorevole alla presenza e alla riproduzione della fauna marina".

Il sindaco si è quindi soffermato sul luogo nel quale è avvenuta la schiusa e sul significato particolare che l'episodio assume per la comunità andorese: "L’evento è avvenuto sulla spiaggia della Sacra Famiglia e ci piace pensare che si tratti anche di un regalo del nostro Fabrizio Valente, che proprio in quella stessa spiaggia ci ha lasciati dopo aver soccorso un bagnante".

Il primo cittadino ha voluto quindi rivoglere "un plauso ai biologi e ai volontari che hanno operato e che presidieranno la spiaggia nei prossimi giorni" e un particolare ringraziamento a Michael Bonifai, agente di Polizia Municipale stagionale e biologo marino laureato "che ha saputo dare indicazioni competenti e aggiornare sulla situazione l’associazione Delfini del Ponente che sarà presente anche nei prossimi giorni".

Grande attenzione viene ora riservata alla tutela dei piccoli esemplari e al monitoraggio dell'area. Biologi e volontari continueranno infatti a presidiare la spiaggia nei prossimi giorni, seguendo le indicazioni necessarie per accompagnare questa delicata fase e garantire la sicurezza delle tartarughe.

A sottolineare il valore dell'evento per la comunità è anche l'assessore all'Ambiente Alexandra Allegri, che conferma la collaborazione dell'amministrazione con le associazioni impegnate nelle attività di tutela. "Attueremo tutte le indicazioni che i biologi marini ci hanno dato per monitorare la situazione - ha commentato - Siamo tanto felici per Andora perché questa storica prima schiusa sul litorale è un grande regalo per la comunità, per gli operatori che credono e si impegnano per la salvaguardia dell’ambiente. Un evento che corona la stagione balneare con la Bandiera Blu".

La presenza delle giovani Caretta caretta diventa quindi, per Andora, anche un'occasione per ribadire l'attenzione verso la tutela dell'ambiente marino e costiero. Dopo la scoperta delle prime sei tartarughe, la spiaggia della Sacra Famiglia resta sotto osservazione, con l'obiettivo di accompagnare nel modo più sicuro possibile le prossime fasi della schiusa e la permanenza dei piccoli nell'area.