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| 03 settembre 2026, 22:55

Salvini “Sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre”

Salvini “Sconto carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre”

ROMA (ITALPRESS) - "Lo sconto sui carburanti verrà prorogato fino al 10 settembre, e si sta lavorando per capire cose fare a lungo termine". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite di "Dritto e Rovescio", Rete4. "Per la Lega sarà importante che gli sconti riguardino anche i lavoratori autonomi e non solo i dipendenti - ha aggiunto Salvini - e sconti non solo legati all'Isee. Vorrei che i bonus avessero un tetto e andassero davvero a chi ha bisogno", ha concluso. - Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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