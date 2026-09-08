Termovalorizzatore, il Consiglio comunale di Cairo si riunisce il 18 settembre

È stato convocato per venerdì 18 settembre alle 9 il Consiglio comunale straordinario di Cairo Montenotte. Al centro della seduta ci sarà l’interrogazione presentata dai cinque consiglieri di opposizione sul progetto del termovalorizzatore e sulla procedura avviata dalla Regione Liguria per affidarne la realizzazione e la gestione.

A firmare il documento sono Giorgia Ferrari, Lisa Tortarolo, Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio, che chiedono chiarimenti anche sulle iniziative assunte dall’amministrazione comunale.

L’interrogazione era stata depositata il 24 luglio, ma non era stata inserita nel Consiglio convocato per il 30 luglio. Dopo aver atteso i termini previsti, i consiglieri avevano quindi presentato una diffida al sindaco Paolo Lambertini, in qualità di presidente del Consiglio comunale.

La questione approderà ora in aula, nella Sala delle Adunanze, dove l’amministrazione sarà chiamata a rispondere alle domande dell’opposizione.