Patenti a Savona: che succede?

Arriva alla redazione di Savonanews questa lettera che è stata inoltrata per conoscenza anche al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, alla vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale, ai vertici della ASL 2 Savonese e al Difensore Civico.

Scrive il Lettore: "Egregi signori mi rivolgo di nuovo a voi tutti a distanza di un anno per contestarvi la persistenza di quella che nella mia precedente email consideravo come una semplice anomalia.

Era infatti il 15-12-2016 quando segnalavo le "anomalie" nel funzionamento della commissione patenti di guida di Savona di via Collodi. Purtroppo a distanza di quasi 2 anni nulla è cambiato anzi forse è anche peggiorato... Complimenti!

In particolare in data 21-9-2018 mia moglie ha dovuto effettuare una visita per la revisione della patente di guida presso la fantomatica commissione patenti di guida di Savona di via Collodi. A parte la "estrema solerzia" nel fissare le convocazioni dopo diversi mesi dalla insorgenza dei "dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica", come già accaduto a me, ed oramai sono convinto sia prassi comune, tutti gli appuntamenti erano alla stessa ora nello stesso luogo di Savona e per un ingente numero di persone per lo più anziane e con patologie di vario genere.

Anche a lei è toccato vivere un'odissea anche peggio della mia perché ad ingigantire i già infiniti tempi di attesa, dovuti alla totale disorganizzazione del servizio, ci si sono messi anche i computer che, pare, siano rimasti bloccati per oltre un'ora. Il suo calvario è durato dalle 8:50 alle 14:43. Almeno avrebbero potuto offrire il pranzo o la merenda.

Scherzi a parte ho già avuto modo di consigliare una più efficiente ed efficace gestione del servizio svolto dalla commissione onde evitare spostamenti talvolta difficoltosi per persone anziane e con diversi problemi nonché estenuanti attese, senza contare la perdita di una intera giornata di lavoro.

Mi spiace constatare che non si riesca, non si voglia o non si sia capaci di migliorare un servizio che proprio per le persone a cui è destinato dovrebbe agevolare l'utenza il più possibile. Mi auguro vivamente che qualcuno dei soggetti in indirizzo voglia attivarsi in merito visto ed appurato che tali disservizi purtroppo non sono una triste eccezione ma sono l'assurda regola di funzionamento di questa commissione."