Varazze, "Azione Popolare" attacca: "Il turismo tracolla". La risposta del sindaco Bozzano: "Voi incapaci di compiere un’analisi oggettiva"

Meno 12,33% di arrivi da gennaio ad agosto 2018 e -8,61% negli arrivi il doppio di quanto avutosi in Provincia di Savona. Nel 2017 Varazze registrò già un -11,78%. L’anno scorso la nostra città era ultima in provincia con dati che per esempio sui turisti stranieri erano per certi versi drammatici. Ricordiamo che un -10% in soldi significa qualcosa come 6 milioni di euro in meno sulla città. Circa 12 milioni di euro di giro d’affari persi in due anni!