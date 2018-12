Maltempo, modificata e prolungata l’allerta meteo gialla per neve

ARPAL, alla luce degli aggiornamenti previsionali, ha modificato e prolungato l'allerta meteo gialla per neve: sulla zona D si parte alle 14 di oggi domenica 16 dicembre e si conclude alle 7 di domani, lunedì 17. Dalle 18 di oggi in allerta anche i Comuni interni di B e l’intera ZONA E: anche qui conclusione fissata alle 7 di domani. Invece, da mezzanotte alle 7 di domani, allerta gialla per neve nei Comuni interni della zona C.

Nella notte è arrivata la perturbazione atlantica che, con il suo carico di umidità, sta interagendo con l’aria fredda presente nei giorni scorsi. E se sulle zone costiere si sono già verificate deboli piogge sparse, in particolare a cavallo tra le province di Genova e Savona (dalla mezzanotte cumulate di 21.1 millimetri a Genova Crevari, 19.8 a Madonna delle Grazie, 15.4 a Mele) nelle zone interne, dal pomeriggio, sono attese nevicate, “annunciate” dai fiocchi caduti in mattinata in val d’Aveto e, misti a pioggia, nella zona di Torriglia. Si tratterà di fenomeni che, le ultime uscite modellistiche vedono generalmente deboli, localmente moderati nelle zone appenniniche Centro Levante, in particolare sui valichi di confine ( con possibili sconfinamenti a quote inferiori). Non sono da escludere, fino alla serata, locali episodi di gelicidio o neve granulare. I fenomeni dovrebbero esaurirsi intorno all’alba di domani, lunedì.