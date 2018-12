Meteo, temperature rigide nell'entroterra: -8° a Calizzano

"Per quanto riguarda le previsioni oggi inizialmente soleggiato ma con nubi in graduale aumento in particolare sul centro-Ponente e possibili locali piovaschi tra pomeriggio e sera per la rotazione del flusso dai quadranti meridionali nei bassi strati che annuncia l'arrivo di una nuova perturbazione nella giornata di domani. Al mattino possibili nebbie o foschie lungo i versanti padani, in dissolvimento nel corso della giornata. Venti inizialmente deboli settentrionali in rotazione da SSE su Centro-Levante. Mare in calo fino a poco mosso, localmente mosso a Levante. Temperature minime stazionarie o in lieve calo sulla costa, in calo più marcato nell'interno, massime stazionarie o in lieve aumento".