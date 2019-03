Il Viceministro Rixi a sostegno di Calleri sindaco ad Albenga: "E' una garanzia di vera passione per la sua città" (FOTO e VIDEO)

Il viceministro alle Infrastrutture e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi, in vista delle elezioni amministrative ad Albenga ha incontrato i cittadini e il candidato sindaco Gerolamo Calleri in piazza San Michele.

Afferma il viceministro Rixi : “Albenga è una bellissima realtà, va valorizzata e difesa. Una delle grandi ricchezze che ha è la sua parte agricola, quindi, sono assolutamente contento di poter aiutare un candidato sindaco che conosce bene il territorio da questo punto di vista. Qui abbiamo delle eccellenze uniche del Paese. Bisogna crederci e rilanciarle con forza le potenzialità di questo territorio. Calleri rappresenta una forza della natura garantendo continuità e novità al tempo stesso. Io sto con Gero e credo che tutti debbano stare con una persona che ha sempre dato tantissimo a tutto il settore agricolo italiano. In una realtà dove lavorare la terra è davvero fatica, lui si è sempre messo a disposizione e io lo ringrazio tantissimo per la sua disponibilità. Gero Calleri non è un politico, magari non ha mai pensato di fare il sindaco di Albenga e devo dire che questo offre la garanzia a tutti che se lo fa lo fa per passione vera e non certo per interessi personali. In passato qualcuno lo ha fatto per interessi in questa città, bisogna tornare ad avere l’amore per la propria terra è questa la cosa più bella".

Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga: "Molto spesso con Rixi ci siamo trovati in Regione anche quando ero in Coldiretti. Con lui c'è una amicizia di vecchia data. Mi da piacere averlo qua oggi. Per Albenga io credo sia necessaria una svolta, si deve partire dal tema della sicurezza. Su questo tema poi si può costruire tutto il resto. Albenga ha potenzialità enormi. Io sono innamorato della mia città e credo sia importante valorizzarla al massimo a partire dal turismo che deve andare a braccetto con l'agricoltura per fare conoscere il nome di Albenga ovunque. Sul tavolo ci sono diversi temi importanti per Albenga da discutere anche con il governo regionale e nazionale. Tra i temi che intendo proporre c'è quello di rilanciare Albenga e farla diventare anche un polo di cultura sia per le bellezze architettoniche che possiede, ma anche creando, magari un polo universitario con la facoltà di agraria legandola al territorio. Una volta c'erano le caserme ad Albenga e molti giovani venivano qui per questo ora potremmo attirare gli studenti creando una economia su questo tema. Per quel che riguarda la squadra devo dire che il centrodestra va unito e non ci sono screzi o polemiche con nessuno".

Con Sonia Viale si sono toccati i temi legati alla sanità, dalla privatizzazione, alle pubbliche assistenze ai centri salute: "Abbiamo fatto la scelta di privatizzare. è arrivata l'aggiudicazione definitiva e credo che questo sia stato un passo assolutamente positivo per mantenere ed anzi potenziare queste realtà ospedaliere territoriali. Più difficile la questione con le pubbliche assistenze. c'è questa legge che dobbiamo rispettare ed applicare, ma c'è un ottimo dialogo con i rappresentanti di esse".

Sara Foscolo anche lei sarà impegnata alle prossime amministrative: "In effetti dovrò dividermi in questo periodo tra i vari impegni a Roma, in sostegno agli amici candidati sindaci come Gero Calleri e la mia campagna elettorale. Calleri credo sia un'ottima risposta che può rappresentare una importante opportunità per Albenga".

L'On. Paolo Ripamonti: "Non credo sia mai stato in discussione un accordo nel centrodestra. Rixi è molto vicino al Presidente della Liguria Toti. Crediamo che Calleri sia la persona giusta per rappresentare la voglia di cambiamento ad Albenga è un imprenditore doc e credo sia la persona più giusta per amministrare questa città. C'è un percorso di cambiamento in questo paese e le Regionale e le Europee saranno un modo per dimostrarlo".

Roberto Sasso del Verme segretario Lega e sindaco di Laigueglia : "Nessuno screzio interno alla Lega o nel centrodestra. Andiamo uniti alle prossime elezioni con Gero Calleri".

Nel pomeriggio, alle 15, sarà a Sanremo per inaugurare il point elettorale della Lega in via Roma 46-48, dove incontrerà il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Sergio Tommasini.