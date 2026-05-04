Ingorghi e code sulle autostrade liguri, Casella (Avs): "Necessario un calendario dei cantieri"

“Serve un calendario chiaro dei cantieri sulle autostrade liguri, per consentire ai viaggiatori di programmare gli spostamenti con adeguato anticipo. Fino a quando le autostrade saranno interessate da lavori così impattanti per la circolazione, serve una comunicazione completa e anticipata di riduzioni di corsie, scambi di carreggiata e chiusure temporanee. Solo in questo modo, chi viaggia potrà attrezzarsi per fronteggiare l’aumento dei tempi di percorrenza”

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale per sollecitare la comunicazione anticipata dei cantieri da parte delle concessionarie autostradali.

“La situazione sulle autostrade liguri è già difficile quando i cantieri vengono rimossi, come confermato dalla giornata da incubo vissuta ieri col rientro dal ponte del Primo Maggio. Da quasi otto anni, la rete autostradale ligure è interessata da una massiccia ondata di cantieri per la manutenzione delle infrastrutture. Nonostante le ripetute richieste di amministrazioni locali, cittadini, aziende e organizzazioni di categoria, il programma dei cantieri autostradali viene annunciato con scarso anticipo e senza la chiarezza necessaria ad agevolare gli spostamenti sulle nostre autostrade”, dichiara Jan Casella.

“I continui rallentamenti comportano forti disagi ai lavoratori sotto forma di ritardi e aumento dei tempi di percorrenza, alle aziende perché crescono i costi e la durata dei trasporti, al sistema economico regionale perché si creano danni alla logistica e al turismo per il danno di immagine”, osserva Jan Casella, che ricorda: “Abbiamo già invitato la Regione a chiedere misure compensative alle concessionarie autostradali per risarcire gli utenti, a partire da sgravi sui pedaggi fino alla totale gratuità in caso di uscita obbligatoria per chiusure temporanee”.











