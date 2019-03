Pietra Ligure, lo sfogo del sindaco Valeriani: "Chi arriverà avrà la possibilità di poter dire 'Io faccio le opere, io sono capace'..."

"Questo lo dico per chi dovesse in futuro rappresentare la minoranza o meglio l'opposizione e che potrei essere di nuovo io se mi continueranno ad eleggere consigliere comunale - ha aggiunto Carrara - un'opposizione o fa l'opposizione o è meglio che se ne stia a casa, perché alzare la mano e dire siamo contrari o siamo favorevoli senza dare nessuna motivazione, ma soprattutto senza offrire nessuna alternativa e nessuna prospettiva non è un opposizione: è un nonsenso. Devo anche dire questo: ho sempre ritenuto che il sindaco Valeriani fosse stato un ottimo assessore all'assistenza per indole personale, caratteriale e per capacità. Non sono stato d'accordo nel fatto che lui guidasse l'amministrazione perché per guidare l'amministrazione uno deve anche dire dei no in modo deciso, deve anche fare la faccia dura quando è necessario, cosa che mi sembra che Valeriani caratterialmente non abbia per una predisposizione verso il buono che lo porta invece a dire dei si".