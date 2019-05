La finale del "CantaCairo" si terrà presso il Teatro del Casinò di Sanremo

Grande successo per lo Staff della “Franco Tessore Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile in Musica” di Cairo Montenotte, che in una sola settimana ha realizzato i 52 video delle esibizioni canore dei commercianti e di persone che hanno lavorato a Sanremo durante la settimana del Festival. L'associazione si prefigge di promuovere la cultura, i talenti ed il territorio.

Il CantaCairo è un concorso canoro gratuito a scopo benefico, rivolto alle attività in generale che operano in una determinata città. I partecipanti devono essere dilettanti e non professionisti nel campo musicale. Nelle sue 2 prime edizioni, il CantaCairo ha visto come protagoniste le attività di Cairo Montenotte, raggiungendo picchi di 146.000 visualizzazioni su YouTube in soli 15 giorni, dopo che erano stati messi in rete i video canori, realizzati all’interno delle attività dei partecipanti, che si sono impegnati a cantare per beneficenza canzoni con il supporto del karaoke. Per ogni attività, infatti, l’associazione culturale Franco Tessore donerà una somma, oltre al ricavato della serata finale che si terrà domenica 26 maggio alle 21 al Teatro del Casinó di Sanremo.

Il CantaCairo 2019, simpatica iniziativa benefica, vedrà nella sua terza edizione protagonista la città di Sanremo, città della canzone per eccellenza.

Ecco le attività finaliste: Affitta camere Selene, Sanremo live press, Profumeria Nina, New good bar, Bar DolceNove, Bar dei Musicanti, L’angolo intimo, Ricami Veronica, La Botte Gaia, Bambi, Pastificio Arrigo, Pizzeria by Giovanni, Sonia Hair Style, Caffè Excelsior, Cristiano Hair, Sicily Made, Franco Senise linea moda capelli, Fiori e tentazioni, Tommy Store, Ristorante Flipper, Dettagli abbigliamento, Franco Motors, Amelie, CocoBar. Il ricavato della serata, con ingresso ad offerta, andrà agli sfollati di Genova a seguito della caduta del Ponte Morandi.

Daniela Tessore, direttore artistico della FT Ass. Culturale, ha dichiarato: “il CantaCairo a Sanremo, un format registrato, che vede unire la passione per la musica alla beneficenza. I cantanti improvvisati si sono subito messi in gioco con slancio e sorrisi e per questo ringrazio tutti loro per aver condiviso la settimana speciale del Festival di Sanremo con noi dello Staff FT, che eravamo presenti alla celebre kermesse sanremese a Sanremo per eventi collaterali ed abbiamo così colto l’occasione per far cantare la gente comune. Le porte delle attività si sono aperte nonostante noi fossimo “forestieri” e qualcuno dei negozianti ci ha detto che nella settimana del Festival erano stati intervistati e fotografati, ma mai nessuno aveva chiesto loro di cantare e sono stati felicissimi di farlo. Ora aspettiamo con ansia la finale a Sanremo domenica 26 maggio alle 21 e ringraziamo la Città dei Fiori per averci aperto le porte del Teatro del Casinò. Per noi sarà un grande onore ed anche per i miei allievi sarà una grande emozione salire su un palco così prestigioso. Devo sentitamente ringraziare il CDA del Casinó di Sanremo nella persona del Presidente Massimo Calvi e del Consigliere Avvocato Elvira Lombardi per la preziosa disponibilità, che ci ha permesso di organizzare la finale all’interno del Teatro dell’Opera del Casinó di Sanremo. Inoltre un personale grazie va a Luca Lombardi e all’Ufficio Manifestazioni Comune di Sanremo. Tutti sono stati gentilissimi e si sono prodigati per il nostro “folle” evento benefico”.

All’evento prenderà parte anche il Soprano Daniela Tessore, che soddisfatta ci ha rilasciato questa intervista, dopo aver spiegato che il CantaCairo è nato da una sua idea per tener vivo il ricordo del Padre, commerciante di Cairo Montenotte , venuto a mancare nel 2000 (al quale è dedicata l’associazione culturale) e di aver voluto così accorpare, in un evento a sfondo benefico, la sua passione per il canto con il lavoro del Padre. Il CantaCairo ha saputo unire la città in un clima di divertimento e di aggregazione unica e spumeggiante. Lo scorso anno la Finale, svoltasi presso il Teatro Chebello di Cairo Montenotte è stata anche protagonista di un servizio sul TG3 su Rai3.

Domenica 26 maggio alle 21, presso il Teatro del Casinò, quindi ci sarà la finale del CantaCairo a Sanremo, dove oltre ai premi assegnati dall’associazione culturale FT, dopo la visione dei video su YouTube, sarà assegnato il Primo Premio Miglior Performance Franco Tessore, dalla moglie Anna Robaldo. Anche il pubblico potrà votare e decretare la Migliore Esibizione e quella più simpatica, con il Premio Note Colorate.

Service audio Paolo Bianco presenterà la serata Marco Dottore. L’ottima grafica ed i video sono a cura del Presidente della FT, Aldo Giannuzzi, che si è impegnato per la buona riuscita di questo evento che ha fatto cantare, dopo Cairo, la città di Sanremo.

Durante la serata, la madrina dell’evento sarà l’artista Monica Porro, la quale premierà alcune attività in gara con delle proprie opere donate al CantaCairo e sarà a sua volta premiata con un riconoscimento di merito dall’Associazione Culturale Franco Tessore, quale artista di spicco della Valle Bormida, sempre pronta ad accogliere e sostenere eventi benefici.

Ospiti della serata gli allievi di “Music Style l’Atelier delle Voci” del Soprano Daniela Tessore ed a rappresentare la scuola saranno: Eliano Giusto, Gabriele Ferraro, Chiara Malanzani, Roberta Blangero, il Music Style Group. Verranno premiate 2 artiste: Raffaella Garrone e Maria Clotilde Muzio che verranno pubblicate sugli store digitali di tutto il mondo in estate, con gli inediti scritti dalla Tessore stessa.