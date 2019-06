Cairo, giovedì 13 giugno al Prato delle Ferrere l'inaugurazione dei nuovi giochi e de "La Casa del Camaleonte"

A marzo 2019 la Società La Filippa S.r.l. ha espresso la volontà di installare nel Prato delle Ferrere, a propria cura e spese, quattro nuove strutture ludiche e di arredo e una struttura prefabbricata destinata al deposito di attrezzi per la cura del verde del parco che potrebbe anche trasformarsi in servizi igienici pubblici, autogestiti dagli utilizzatori. Il Comune di Cairo Montenotte ha accolto la proposta con delibera comunale del 2 aprile c.a. Il bagno del Prato delle Ferrere rappresenta una comodità che necessita semplicemente di cura, pulizia e rispetto per un bene pubblico. Questo è indispensabile per il successo del progetto e per non far ritornare il bagno "La Casa del Camaleonte", alla sua primaria destinazione d'uso di deposito attrezzi del parco.