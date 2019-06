Causa (Fit Cisl): "Accogliamo positivamente l'omologazione del concordato preventivo per Ata"

"Accogliamo positivamente l’approvazione dal tribunale fallimentare per quanto riguarda l’omologa del concordato preventivo di Ata - commenta Danilo Causa, segretario Fit Cisl - La nostra organizzazione sindacale (da sempre) ha cercato di lavorare in maniera corretta e costruttiva nei confronti di un'azienda in difficoltà. Per colpe soprattutto tramandate da altri e che ancora adesso chi di dovere sta indagando cercando scoprire quanto accaduto".