"Cassonetti pieni? Prima di tutto sintomo della nostra maleducazione, poi di scarsa organizzazione"

"Leggo e sento tante lamentele relativamente alle nuove modalità di conferimento della raccolta differenziata, a volte motivate e spiegabili con la necessità di affinare un meccanismo complesso come quello in corso di attuazione, altre sterili e pretestuose, spesso figlie di preconcetti ideologici e opportunismi politici un po’ meschini".

"Che tutto non sia ancora perfetto, sono il primo a riconoscerlo (davanti al cancello di casa sono ancora presenti, non ritirati, i vecchi bidoni, che sono presi d’assalto da incivili e pigri provenienti da ogni dove). Però è innegabile che, durante il giorno, la sparizione dei vecchi bidoni maleodoranti dalle nostre strade (al netto di sporadici problemi) rappresenti un passo avanti per il decoro urbano".

"Tutto è migliorabile e sicuramente c’è necessità di valutare le circostanze più sfavorevoli ed intervenire per risolverle, ma le foto dei cassonetti stracolmi e non ritirati sono il sintomo, prima di tutto, della nostra maleducazione, e solo dopo di un’organizzazione ancora carente"

Corrado Calcagno