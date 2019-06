Albenga, modifiche alla circolazione dei bus: la precisazione del Comune

In seguito ad alcuni disguidi, nonostante siano stati affissi degli avvisi che forse sono stati strappati, il Comune di Albenga chiarisce quanto segue:

"A causa dei lavori all'incrocio tra via Pontelungo e via Dalmazia, i bus non transitano in via Pontelungo nella sola direzione verso Ceriale: per cui le fermate in via Pontelungo sono disabilitate per tutte le linee in direzione levante. È altresì disabilitata la fermata di via Collodi per le linee verso Campochiesa e cimitero. In sostituzione è stata abilitata la fermata di piazza Nenni per Andare verso Finale. Il bus transita da via Milano e ritorna sul regolare percorso in via dell'agricoltura. Tutto regolare per chi va verso Andora, comprese le linee interne".