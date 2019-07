Savona, sabato 6 luglio "L'amore che resta, ascoltiamo una mamma e aiutiamo l'AIAS"

Sabato 6 luglio, alle ore 19.00 presso il caffè letterario Liber in Vico Spinola (parallela di via Pia), si svolgerà l'incontro "L'amore che resta, ascoltiamo una mamma e aiutiamo l'AIAS". L'evento è dedicato alla presentazione di un libro scritto da Annamaria: un'opera che vuole essere un omaggio a Michele, il suo bambino.

"La storia di Annamaria è dolorosa, ma lei ha un candore ed una forza d'animo che poche volte ho visto - spiega Loretta Ramognino - Con questo suo piccolo libro ha voluto rendere omaggio ad un bambino. Il suo. Perché Michele lo merita e perché potrebbe aiutare altri genitori che vivono situazioni difficili. Per attingere un po' di forza e per sentirsi meno soli. Non pensate ad una serata di presentazione triste e mesta perché Annamaria è donna ironica e coraggiosa. Lei ed io siamo convinte che la condivisione ed il racconto possano aiutare a capire un po' di più la vita spesso incomprensibile e feroce. Il libro è piccolo e volutamente reso più lieve perché Michele adesso merita solo amore e ricordo e non dettagli immaginabili".