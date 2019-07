Quiliano, divieto di transito sulla strada di scorrimento tra lo svincolo per Valleggia e il confine con il Comune di Savona

Con riferimento all'Ordinanza n° 120/2019 del Comandante della Polizia Municipale di Quiliano si comunica che il giorno lunedì 8 luglio 2019, dalle ore 19,00 saranno realizzate delle prove di carico sulla strada di scorrimento.

In occasione delle suddette prove sarà attuato un divieto di transito sulla strada di scorrimento nel tratto compreso tra lo Svincolo per Valleggia (altezza Via Solcasso) ed il confine con il Comune di Savona, per il tempo strettamente necessario agli accertamenti suddetti, in entrambe le direzioni, anche alternativamente.