Conferimento della Stella al Merito del Lavoro 2026: modalità e scadenze

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che le proposte di candidatura per il conferimento dell’onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro” per l’anno 2026 devono essere presentate rispettando i requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143, e secondo le modalità già in uso.

In particolare, le aziende, le organizzazioni sindacali e assistenziali, così come i lavoratori interessati direttamente, potranno inviare le domande agli Ispettorati Interregionali del Lavoro (I.I.L.) e agli Ispettorati Territoriali del Lavoro con sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli di competenza degli Ispettorati Interregionali, entro e non oltre il 20 settembre 2025, termine tassativo per la presentazione.

Per quanto riguarda i lavoratori italiani residenti all’estero, le candidature dovranno invece essere presentate presso la Rappresentanza diplomatica o l’Ufficio consolare competente, come previsto dall’articolo 5 della legge in questione.

Le domande di candidatura devono essere corredate da alcuni documenti, redatti in carta semplice, tra cui: un’autocertificazione che attesti la nascita e la cittadinanza italiana, un attestato di servizio presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento, con indicazione dell’attuale o ultima sede di lavoro, un documento che certifichi professionalità, perizia, laboriosità e buona condotta morale in azienda, il curriculum vitae, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Regolamento UE 2016/679, e infine la residenza, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail se disponibile. Inoltre, è richiesto un estratto conto previdenziale aggiornato dell’INPS.

Va precisato che le attestazioni relative al servizio, alla professionalità e il curriculum vitae possono essere eventualmente raccolte in un unico documento rilasciato dall’azienda presso cui il lavoratore presta servizio.

Infine, per qualsiasi ulteriore informazione, i candidati residenti nella provincia di Savona possono rivolgersi direttamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova.