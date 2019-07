Loano: incendio in un garage in via San Giuseppe

Si è sviluppato per cause ancora da accertare un incendio all'interno di un garage in via San Giuseppe a Loano.

Sul posto immediato intervento dei vigili del fuoco con l'autopompa e della croce rossa di Loano, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti o intossicati.

Presenti anche i carabinieri, i carabinieri forestali e la polizia locale per gli opportuni rilievi del caso.

Le persone residenti nella zona hanno affermato di aver sentito esplosioni e visto le fiamme del rogo e una folta coltre di fumo nero.

AGGIORNAMENTO 20.30: l'incendio è stato domato e le fiamme sono state estinte. Ora i Vigili del Fuoco procederanno con i rilievi per valutare i motivi del propagarsi del rogo.