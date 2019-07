Albenga: in arrivo dalla Regione circa 2,3 milioni per i rii Fasceo e Carenda

PSR: 2 milioni e 260mila euro da Regione Liguria per la messa in sicurezza dei rii di Albenga.

Ad annunciarlo è l’Assessore all’Agricoltura Stefano Mai. “Grazie ad un importante contributo che mettiamo a disposizione con il Programma di Sviluppo Rurale, interveniamo in maniera decisiva per finanziare la messa in sicurezza dei rio Fasceo e rio Carenda”.

Pubblicata, difatti, la graduatoria della misura 5.1 del PSR dedicata alla prevenzione delle calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici che vede assegnati ad Albenga 2.259.881,78 euro su un totale di finanziamenti erogati di 3.008.925,12 euro. “Questo intervento è molto importante per il territorio e sono contento che grazie al nostro supporto come Regione, sia finalmente possibile fare la prima vera opera di messa in sicurezza degli alvei di Albenga. La messa in sicurezza del territorio è fondamentale per i cittadini, le imprese e soprattutto le aziende agricole che hanno già sofferto molto in passato per i danni da maltempo. In questo modo, con il PSR interveniamo con un finanziamento importante per Albenga”, conclude l'assessore regionale Mai.