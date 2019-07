Stella, lavori di manutenzione e ampliamento dei cimiteri comunali

Proseguono i lavori per la manutenzione e il potenziamento degli spazi cimiteriali. Lo comunica sulla propria pagina Facebook l'amministrazione comunale di Stella.

Questo il crono-programmi dei lavori:

1) Terminati i lavori di ripristino della copertura piana del corpo loculi al cimitero di Santa Giustina, danneggiata durante gli eventi calamitosi di Ottobre scorso. L’intervento da circa € 10.000 è stato finanziato con fondi comunali.

2) Avviati i lavori di ampliamento del cimitero di Gameragna. L’intervento, totalmente finanziato dal Comune di Stella per un importo di € 100.000, prevede la costruzione in aderenza al cimitero esistente di un nuovo corpo, da destinare in parte a strutture per loculi e cellette ossario ed in parte a campo in terreno naturale. Per ragioni organizzative e per la sicurezza degli operatori, il servizio d’illuminazione votiva potrà subire temporanee interruzioni durante l’esecuzione di lavori che interferiscono con la linea aerea di alimentazione elettrica, sino alla conclusione dei lavori di interramento della nuova linea elettrica.

3) In corso di autorizzazione da parte della Soprintendenza di Genova l’intervento di restauro dell’antica cappella cimiteriale di San Martino. Il progetto prevede il restauro conservativo delle facciate per un importo di € 24.000 totalmente finanziato dal Comune.