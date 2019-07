Aree ex Echinacea: il gruppo "Spotorno che vorrei" presenta interpellanza

Il gruppo consiliare "Spotorno che vorrei" presenta una interpellanza sulle aree ex Echinacea.

Questo il pensiero di Massimo Spiga, Capogruppo di "Spotorno Che Vorrei" e di Francesco Bonasera, consigliere comunale dello stesso gruppo nonché Vice Presidente della Provincia di Savona : "Ci occupammo già della transazione riguardante il contenzioso Comune di Spotorno/Echinacea Srl e aventi causa in data 14/09/2018. La transazione stipulata dall'allora Commissario Prefettizio prevedeva tra l'altro, oltre all'incasso della somma di € 913.100, l'acquisizione del parcheggio pubblico di 39 posti auto, sottostante l'edificazione".