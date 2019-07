Savona, bambina si chiude in auto. Salvata dai Vigili del Fuoco

Bambina sfugge per un attimo al controllo del papà e, giocando con le chiavi della macchina, si chiude a bordo dell'autovettura.

Momenti di apprensione da parte del genitore, soprattutto allarmato per il gran caldo di questi giorni. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla via Aurelia a Savona, poco lontano dalla ex clinica Riviera.

Il padre per risolvere la questione ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che, avendo la centrale operativa a breve distanza dal luogo del fatto, sono intervenuti in pochi minuti.

Tutto si è risolto positivamente e la bambina è stata estratta dall'auto in ottime condizioni di salute.