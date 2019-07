Laigueglia, nuovo appuntamento con la rassegna estiva "Di Voci e D’accordo 2019"

Nuovo appuntamento venerdì 12 luglio alle 21.15 presso l’orario di santa Maria Maddalena, Laigueglia, con la rassegna di eventi culturali estivi "Di Voci e D’accordo 2019" organizzata dalla parrocchia di San Matteo. Cartelami, sorpresa e meraviglia – Scenografie popolari per la Settimana Santa sarà una serata dedicata ai cartelami di Laigueglia, durante la quale sarà proiettato in anteprima il docufilm, Il Teatro dei cartelami, l’episodio pilota della serie Recondita Mirabilia, ideata da Marco Kuveiller e Franco Boggero.

Scopo della serie è mostrare l’arte italiana sconosciuta e inserita nel suo contesto culturale e ambientale, un mezzo per entrare nella cultura nascosta dei singoli luoghi. Il tema scelto per il primo episodio pilota della serie è la riscoperta dei cartelami, le scenografie effimere che venivano realizzate, tra il Seicento e l'Ottocento, per i riti e le celebrazioni della Settimana Santa. Materiali curiosi e ormai molto rari che in Liguria, soprattutto in alcuni centri minori del suo entroterra, sono sopravvissuti al tempo.

I ritrovamenti dei cartelami e il loro restauro portano alla luce un quadro interessante della Liguria del passato e di quella che ancora sopravvive e che pochi conoscono. Sarà un viaggio in luoghi e in ambiti molto diversi da quelli percorsi normalmente dai turisti: i cartelami sono arte effimera arrivata fino a oggi, in grado di svelare una cultura antica ma ancora presente. Spesso ritrovati, restaurati e riconsegnati alle comunità che li hanno vissuti, i cartelami sono infatti opere paradossalmente escluse in quanto percorsi “minori”. Rappresentano tuttavia testimonianze di grande valore della cultura italiana e delle sue declinazioni diverse da regione a regione, e persino da vallata a vallata, tanto che gli stessi studiosi fanno fatica a districarsi nel labirinto di immagini, simboli, storie e tradizioni che queste scenografie raccontano.

Recondita Mirabilia si propone di allargare la conoscenza di questi percorsi “minori”, e di farlo in modo leggero e stimolante, con una grande attenzione alle “eccellenze nascoste”, mai viste o destinate a non esserlo tanto facilmente. Nell’episodio dedicato ai cartelami di Laigueglia, lo studioso e coautore della serie, Franco Boggero, svelerà le recondita mirabilia – le meraviglie nascoste - del territorio: forme d’arte spesso fuori dall'immaginario comune, capaci di stimolare la fantasia dello spettatore guidandolo nei percorsi e permettendo così di godere dello spirito della scoperta con una serie di “sorprese”.

Ingresso alla serata libero e gratuito.

La rassegna proseguirà lunedì 15 luglio sempre presso l’Oratorio di santa Maria Maddalena alle 21.15 con la presentazione del libro Torino di carta, guida letteraria della città.