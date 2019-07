Il sassofonista Simone Medagliani colonna sonora del Festival AG Noir di Andora

Il sassofono tenore di Simone Medagliani, sabato 13 luglio, farà da colonna sonora all'Aperitivo Noir dell'ultima serata del Festival AG Noir di Andora, organizzata dagli Assessorati alla Cultura ed Associazioni del Comune di Andora insieme all'Associazione C|E Contemporary. Dalle ore 20, presso l'anfiteatro dei giardini di Palazzo Tagliaferro ad Andora, avrà inizio l'aperitivo Noir, gratuito e aperto a tutti.

Per l'occasione Simone ha selezionato una compilation di brani di atmosfera lounge, chill out e deep house, su cui andrà ad improvvisare con il suo sax, creando un sottofondo musicale elegante e raffinato ideale per questa splendida location. Il sassofonista fa parte anche del duo Nina & Simone, che si esibisce nelle più raffinate location della costa. Il musicista milanese ha alle spalle eventi realizzati presso moltissimi locali del ponente ligure, dove si propone insieme a dj oppure come solista.