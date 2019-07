Albisola, scatta l'ordinanza estiva contro la vendita di bevande in vetro

Come ogni estate via ad Albisola Superiore, ma anche in molti altri comuni della provincia, all'ordinanza che vieta la vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri, contenitori di vetro per motivi di tutela della sicurezza urbana, nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre dalle 21.00 fino alle 8.00 del giorno successivo.

Il sindaco Maurizio Garbarini ha firmato l'ordinanza per la stagione estiva visto l'incremento della popolazione e la presenza di locali di somministrazione, oltre all'organizzazione delle manifestazioni e il consueto abbandono del vetro sul territorio.

Sotto la lente di ingrandimento le attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, le attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere di tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro che devono sottostare all'ordinanza per non rischiare una sanzione che va da 25 euro a 500 euro.

E' consentita naturalmente la somministrazione e/o il consumo delle bevande in contenitori in vetro o alluminio solo all'interno del locale del pubblico esercizio, esercizio commerciale. Per le attività autorizzate è consentita la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e/o carta.