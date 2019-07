Savona, ritrovato dai carabinieri in Piazza del Popolo l'ex ospedaliero scomparso

E' stato trovato ieri in tarda serata dai carabinieri di Savona Luciano Colautti, l'uomo di 63 anni scomparso da lunedì ma già avvistato più volte in questi giorni dalle forze dell'ordine.

L'ex dipendente della farmacia dell'ospedale San Paolo, ora in pensione, è stato trovato in Piazza del Popolo in stato confusionale e accompagnato in ospedale dopo accertamenti è stato dimesso in serata per la tranquillità dei suoi cari.

Colautti era già stato fermato dai carabinieri nei giorni e gli era stata ritirata la patente per guida in stato d'ebbrezza.