Addio a Giancarlo Aicardi, memoria storica di Bardino Nuovo

Lutto a Tovo San Giacomo, in particolare a Bardino Nuovo, per la scomparsa, all'età di 80 anni, di Giancarlo Aicardi. "Una brutta malattia lo ha portato via velocemente all'affetto dei suoi cari e dei suoi tanti amici", il pensiero del sindaco di Tovo San Giacomo, Alessandro Oddo.

Residente in borgata Lavrio, era un appassionato di storia locale soprattutto di Bardino Nuovo e della leggendaria U.S. Bardino Nuovo: "La squadra di pallapugno che fra gli anni '70 ed '80 face sognare una valle intera - ha spiegato ancora il primo cittadino - Era un grande collezionista di documenti, cimeli e fotografie d'epoca e si era spesso prodigato per tramandare le storie e le tradizioni, contribuendo attivamente e con passione alle tante iniziative che nel tempo si sono succedute".

Circa quarant'anni fa era stato consigliere comunale ed anche vice sindaco di Tovo San Giacomo e proprio insieme a Oddo era tra i candidati consiglieri nelle elezioni comunali del 2006.

"Con la dipartita di Giancarlo Aicardi, scompare un testimone attento e puntuale della nostra storia, delle nostre tradizioni, della nostra comunità - ha aggiunto il sindaco - una persona che con amore ricercava, raccoglieva e custodiva frammenti di ricordi comuni, aneddoti raccontati e scritti, istantanee di una vita anche recente, ma che la vita frenetica e superficiale di oggi rischia di cancellare troppo presto. A nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze alla sorella Piera, al cognato Pietro, ai nipoti ed alle tante persone che oggi stanno piangendo un amico che non c'è più".

Il Santo Rosario si terrà domani, sabato 12 luglio, alle ore 20 nella cappella della Croce di Lavrio, mentre il funerale si svolgerà lunedì 14 luglio, alle ore 16, nella Chiesa parrocchiale di San Sebastiano di Bardino Nuovo.

Come ultimo desiderio, Giancarlo Aicardi ha voluto lasciare un segno tangibile del suo legame con la comunità: ha chiesto agli amici della borgata Lavrio di costruire un’edicola sacra, un piccolo luogo di raccoglimento e devozione, che accogliesse una Madonnina a lui tanto cara. Allo stesso tempo, ha incaricato alcune persone a lui vicine di prendersi cura della memoria storica del paese, raccogliendo, catalogando e custodendo con attenzione documenti, fotografie e materiali legati alla storia di Bardino Nuovo e della sua squadra di pallapugno.