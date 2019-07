Consegnata ufficialmente la Bandiera Blu al Porto di Andora

Il sindaco Mauro Demichelis ha sottolineato il grande impegno di promozione ambientale da sempre portato avanti dal porto e dall'AMA che coinvolge sia i dipendenti che i diportisti in buone pratiche a favore della salvaguardia del mare,anche con l’aiuto delle associazioni e degli operatori locali.

"La consegna del vessillo è un'occasione per sottolineare l’impegno di tutti coloro che lavorano nel nostro porto e coadiuvano l’AMA nel suo impegno per il miglioramento dei servizi dell’approdo – ha detto il primo cittadino di Andora - Mi fa piacere ringraziare i membri del Cda di AMA Francesco Bruno, Laura Carletti e Alessandro Viarino, il Direttore Eugenio Ghiglione e tutti i dipendenti, la Capitaneria di Porto, l'Aeronautica Militare, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, il Comando Carabinieri, don Stefano Caprile, tutti gli operatori e le Associazioni che, a vario titolo, hanno contribuito a questo importante risultato, coordinati dalla FEE Liguria, per la quale ringrazio i rappresentanti regionali il notaio Franz Savastano e la signora Albina Nocca".