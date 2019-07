Allerta arancione, le decisioni dei sindaci sulla chiusura degli asili e dei campi solari

L'allerta arancione, in vigore dalle 2.00 di lunedì 15 luglio alle 15, ha costretto diversi amministratori a chiudere i battenti agli asili, campi solari, gli impianti sportivi e i mercati.

Al momento i comuni che hanno ufficializzato la chiusura sono:

Albissola Marina

Savona (rinviato anche il mercato e chiusi gli impianti sportivi)

Borghetto Santo Spirito

Laigueglia

Loano

Pietra Ligure

Toirano

Vado

Varazze (attende comunque il coc delle 22.00)

Villanova d'Albenga

"Alle 18 e 30 abbiamo convocato il coc presso il comando di polizia locale a Finale. Siamo in attesa di aggiornamenti ma il clou dell'evento dovrebbe aversi per questa notte e nella mattinata di domani fino alle 12. È previsto un repentino abbassamento delle temperature e la possibile caduta di grandine come avvenuto nelle Marche recentemente. Vi aggiornerò non appena possibile. Come sempre vi invito a non sottovalutare l'allerta. Se non succedesse nulla, come mi auguro, vuol dire che siamo stati fortunati non che hanno sbagliato previsioni" spiega su Facebook il sindaco di Finale Ugo Frascherelli.

Celle aprirà il coc alle ore 17.30 (sicuramente la funicolare e la pineta dei Bottini rimarranno chiuse).

Stella aprirà il coc domani mattina.

"Alla luce dell'allerta arancione per piogge e temporali emesso dalla protezione civile regionale e in vigore dalle 2 alle 15 di domani, lunedì 15 luglio, si dispone la chiusura del nido comunale "Stella Stellina", delle strutture sportive e della piscina pubblica, del campo solare comunale e dei campi solari privati, dei cimiteri e delle grotte di Toirano per tutta la durata dell'allerta. Il gruppo intercomunale di Protezione Civile di Boissano, Toirano e Loano sarà operativo e monitorerà la situazione sui territori dei tre comuni per tutta la durata dell'evento" spiegano dal comune di Loano.

Di seguito l'ordinanza emessa dal comune di Savona: sospensione di ogni manifestazione straordinaria a carattere commerciale, sportiva o del tempo libero, svolgentesi in area pubblica, previste nel territorio comunale di Savona, anche qualora l'inizio avvenga dopo le ore 15:00. del giorno 15/07/2019; la sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole ed istituti scolastici, sia pubblici che privari, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, la scuola edile e il campus universitario, nonché i campi solari comunali e privati, se attivi, ubicati sul territorio comunale di Savona; la chiusura del Cimitero di Zinola, del Santuario e di San Bartolomeo del Bosco, fatta eccezione per l'eventuale accoglimento delle salme, nel rispetto di quanto indicato in narrativa; la chiusura dei plessi comunali ubicati in zona esondabile quali: Asilo Nido C.so Mazzini “Piramidi” e Asilo di Via Crispi “Aquilone", anche sede di associazioni; l'interdizione dei complessi sportivi pubblici e privati, quali: piscine, palestre e campi sportivi localizzati nel territorio comunale; l'attivazione delle squadre di protezione civile convenzionate con il Comune; l'attivazione del C.O.C. presso la sala Operativa del Comando della Polizia Locale; il divieto di utilizzo dei sottopassi pedonali; il divieto di sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi; la parziale chiusura del posteggio di Piazza del Popolo come in premessa e la chiusura totale di quello ubicato in Via Piave; la sospensione delle attività mercatali, inerenti il mercato ambulante settimanale del Lunedì, che si svolge nel centro cittadino; l'utilizzo dei giardini di Piazza del Popolo posto gli eventuali pericoli che potrebbero derivare dalle alberature presenti in loco.

AGGIORNAMENTI IN CORSO