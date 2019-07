Il gruppo "Per Finale" vince la sua battaglia sul 5G

Antenne di telefonia di quinta generazione: questo tema "caldo" approda in consiglio comunale a Finale Ligure.

Commenta Tiziana Cileto, consigliere capogruppo della lista "Per Finale": "A nome del gruppo Per Finale esprimo la nostra sincera soddisfazione per l'approvazione unanime della nostra mozione sul problema delle antenne 5G già autorizzate in alcuni dei luoghi piu frequentati di finale.

Abbiamo sottoposto all’ultimo consiglio comunale questa mozione per approfondire il problema in una commissione dedicata ulteriormente sensibilizzati dalle preoccupazioni dei cittadini sul 5G.

La commissione sarà pubblica e pertanto permetterà ai cittadini interessati di partecipare e seguire in modo trasparente il processo decisionale dell’amministrazione.

Un risultato che è stato possibile grazie alla collaborazione di tutte le forze in campo. Alla mozione del gruppo PerFinale si sono aggiunti i contributi: del gruppo Cervone , che a sua volta aveva presentato una interpellanza sullo stesso argomento; del capogruppo Gualberti che ha approfondito le criticità legali della convenzione sull’installazione del 5G e della amministrazione che ha recepito il problema e ha accettato di ridiscutere la decisione già presa.

Durante il dibattito della mozione è emersa anche da parte dell’amministrazione, la volontà di organizzare un convegno per approfondire l’argomento 5G.

Il gruppo Per Finale si era già attivato da tempo sulla necessità di un informazione scientifica indipendente dall’interesse economico e mirata a preservare la salute pubblica dei cittadini".