Una passione per il canto e in particolare per il karaoke. Nelle foto e video pubblicati nelle ultime ore in suo ricorso sui social, Deborah Ballesio appare cosi. Con il microfono in mano mentre si esibisce da solista o in compagnia.

Tra le tante serate organizzate nei locali del savonese, anche un duetto con Edoardo Raspelli, suo amico e famoso critico gastronomico.