Celle, un nuovo centro sociale a Pecorile: giovedì 25 luglio il taglio del nastro

Si terrà il prossimo 25 luglio l'inaugurazione del nuovo centro sociale in località Pecorile a Celle Ligure. L'obiettivo è quello di mantenere vivo il tessuto associativo della zona.

Si tratta di una costruzione da circa 200mila euro nei pressi della cappella di San Isidoro che permetterà ai cittadini della frazione di avere un locale associativo come in località Sanda e Ferrari. Sarà presente una sala che potrà ospitare diverse attività oppure riunioni e compleanni, una cucina utile anche per le sagre di paese e i servizi igienici.

Questo il programma: ore 19 Santa Messa celebrata da Don Piero. A seguire alle ore 20 il taglio del nastro. I cittadini sono invitati a partecipare.