Tragedia in porto a Savona, Servidei e Servetto (Uil): "Una vita persa è una sconfitta per l’intero sistema"

" Sembrerebbe vano e ripetitivo affermare la nostra posizione in questo momento. Perché è troppo tempo che lo facciamo e insistiamo sul fatto che il punto a cui siamo non basta. Dopo che si è consumata l’ennesima tragedia sul lavoro, dopo anni di denunce, di protocolli sulla sicurezza, di formazione sui rischi, di 'abbiamo la responsabilità che non succeda più'.

Inutile quando una persona, l’ennesima muore. Muore svolgendo il proprio dovere, muore per portare uno stipendio a casa e far vivere dignitosamente la propria famiglia. E per far ciò fa tutto quello che gli viene chiesto, e magari lo fa prendendosi quei rischi in più che non gli verranno riconosciuti, almeno non quanto il prezzo della sua vita. Una vita persa, è una sconfitta… per l’intero sistema che si nasconde dietro leggi che sono difficilmente applicabili e praticabili. E’ una sconfitta per un paese che si ritiene civile e attento ai problemi della società e del lavoro.