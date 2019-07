Morte sul lavoro in porto a Savona, Ardenti (Lega): "Sgomento e dolore per questa tragedia"

“Sgomento e dolore per questa tragedia. Esprimo cordoglio per la morte sul lavoro dell’operaio deceduto oggi in porto a Savona e vicinanza alla famiglia della vittima”. Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Paolo Ardenti.

“Occorre - ha aggiunto Ardenti - che si chiariscano al più presto le cause di quanto accaduto. Le morti sul lavoro sono inaccettabili. Regione Liguria è sempre impegnata, per quanto di competenza, sul tema della sicurezza sul lavoro che per noi è prioritario, anche attraverso piani mirati di prevenzione in collaborazione con altri enti sul territorio tra cui la Capitaneria di porto, la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e per il potenziamento degli organici delle Psal”.