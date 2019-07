Incidente a Cogoleto in autostrada, coda in direzione Savona

Si è verificato intorno alle 9.30 un incidente a Cogoleto in direzione Savona.

Secondo le prime informazioni si sarebbero scontrati due motociclisti, uno sarebbe in gravi condizioni ed è intervenuto l'elisoccorso dei vigili del fuoco che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Codice giallo invece per l'altro ferito trasportato al nosocomio Villa Scassi.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso.

Al momento si registrano circa 6 km di coda in direzione Savona, tra Genova Voltri e il primo comune in provincia di Genova.