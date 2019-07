Palio Storico di Albenga: in testa San Siro, ma la sfida non si è ancora conclusa

La terza serata del Palio Storico di Albenga vede il Quartiere San Siro in testa e proiettato verso la vittoria di questa decima edizione.

Le sfide però, non sono ancora finite e questa sera tutto può ancora succedere. Di seguito i punteggi ottenuti dai Quartieri: Sant’Eulalia: 6 punti al tiro con l’arco, 8 al tiro alla fune, 8 ad abbatti le torri e 6 al gioco della famiglia. Per un totale di 28 punti (che si sommano a quelli delle altre serate portando il Quartiere ad un totale complessivo di 75 punti). San Giovanni: 4 punti al tiro con l’arco, 6 al tiro alla fune, 10 ad abbatti le torri e 4 al gioco della famiglia. Per un totale di 24 punti (che si sommano a quelli delle altre serate portando il Quartiere ad un totale complessivo di 70 punti). San Siro: 8 punti al tiro con l’arco, 10 al tiro alla fune, 4 ad abbatti le torri e 10 al gioco della famiglia. Per un totale di 28 punti (che si sommano a quelli delle altre serate portando il Quartiere ad un totale complessivo di 82 punti). Santa Maria: 10 punti al tiro con l’arco, 4 al tiro alla fune, 6 ad abbatti le torri e 8 al gioco della famiglia. Per un totale di 28 punti (che si sommano a quelli delle altre serate portando il Quartiere ad un totale complessivo di 78 punti). Ecco allora che San Siro è in testa, seguito a ruota da Santa Maria, poi Sant’Eulalia e infine San Giovanni.

La serata di ieri è stata caratterizzata, oltre che dagli spettacoli, le cantine, i giocolieri, i falconieri e molto altro, anche dalla consegna di un piccolo riconoscimento a coloro che in questi dieci anni hanno fatto la storica del Palio. Un momento dedicato al ricordo per ripercorrere “da dove si è partiti” e guardare dove si è arrivati.

Adesso, però l’attenzione è tutta rivolta a questa sera quando si scoprirà: il Quartiere vincitore del premio storicità, verrà nominata la Pulcherrima Puella e, naturalmente, sarà decretato il vincitore del Palio Storico di Albenga.

Di seguito il programma della serata:

domenica 21 ore 18,00: tiro con l’arco presso il cortile delle scuole Paccini

ore 19.30: Partenza Grande Corteo da Piazza San Michele

ore 20.30 : Arrivo Grande Corteo con presentazione dei quartieri

ore 21.20: il corteo saluta con onori la partenza Legato Imperiale

ore 21.30: gara di tiro alla fune ore 22.20: in Piazza San Michele si terrà la premiazione dei vincitori dei singoli giochi, il premio Storicità, proclamazione della Pulcherrima Puella, proclamazione del Quartiere vincitore.