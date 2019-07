Grande festa degli alpini per la 43esima edizione a Vendone

Si è conclusa con la giornata di ieri la tre giorni in onore degli Alpini, la 43.ma edizione.

In questa ultima giornata, alla festa in onore delle Penne Nere sono intervenute molte autorità del Savonese, oltre ai sindaci delle vicine vallate (il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il consigliere regionale angelo Vaccarezza, l'on. Sara Foscolo e tutte le associazioni d'Arma). Ospite d'onore l'alpino 98enne reduce dalla Campagna di Russia nella seconda guerra mondiale, Leonardo Sassetti.

Altro ospite, ormai divenuto tradizionale, il sindaco Fiorenzo Demichelis della cittadina piemontese di Piobesi, in provincia di Torino, questa volta presente assieme numerosi suoi concittadini, qualcuno venuto apposta dal paese, molti altri in vacanza in Riviera, nella vicinissima costa, che hanno voluto aggiungersi al loro primo cittadino. Con il primo cittadino erano presenti quindi: Marina Boella, Ornella Morra, Nadia Gioacchin, Laura Magliano, Marisa Pettiti, Franco Cristaudo, Lorenzo Grosso, Fernanda Crippa, Rinaldo Chiriotto, Gaspare Alaimo, Piero Ferrero, Antonio ,Alberto e Francesca Ghione e Monica Rinero. Come tutti gli anni, Demichelis ha inoltre invitato la sindachessa Sabrina Losno e sua delegazione alla Festa del Pane che si svolgerà a Piobesi il 29 Settembre.

Apriva il corteo la banda del Monte Beigua, seguita dai sodalizi alpini delle vicine cittadine e di Savona. Dopo l'onore ai Caduti di Vendone, la Messa celebrata presso il monumento dal parroco don Italo Arrigoni. Cerimoniere il generale in congedo Giacomo Verda.

Ha recitato la Preghiera dell'Alpino il colonnello anche lui in congedo, vendonese, Franco Losno che era in servizio alla Taurinense. A fine Messa, pranzo nella piazzetta appositamente allestita dalla Pro Loco (presidente Simona Fazio).