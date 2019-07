È stato lanciato l’allarme ieri ad Albisola Superiore per una donna anziana truffata da un finto controllore della caldaia.

“Abbiamo segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine e stanno monitorando la situazione - spiega il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini - possono presentarsi anche come finti amministratori di condominio. Cerchiamo di dare informazioni soprattutto alle persone anziani su come comportarsi, di rivolgersi ai carabinieri e di non aprire la porta agli sconosciuti”.