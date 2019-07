Alassio, dal 27 luglio "Il Sogno di Adelasia" continua negli spazi di ÀrtEmy

Sede dell’esposizione sarà questa volta la galleria e laboratorio d’arte ÀrtEmy nel budello di Alassio, in via XX Settembre 130, che esporrà le opere di Fortunato e Mascheretti da sabato 27 luglio a domenica 11 agosto. Questa mostra costituisce peraltro l’inizio di una collaborazione tra le due gallerie alassine, ÀrtEmy di Emanuela Congedo, di recente apertura, ed Artender di Alessandro Scarpati, che uniranno le forze per arricchire l’offerta artistico-culturale alassina.

La collaborazione e l’interazione tra la fotografia e la pittura daranno inoltre origine ad una serie di tavole narrative, che saranno esposte all’interno della galleria ÀrtEmy in via XX Settembre 130. Infine per il 2020 è prevista la realizzazione di un calendario da mettere in vendita ai fini di ottenere un ricavato da elargire in beneficenza all’associazione “Donare un sorriso”, in modo che la leggenda possa finalmente essere base per una solida e continuativa realtà che coinvolga un territorio che, alla memoria di Adelasia, resta intimamente legato.