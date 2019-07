Cengio, al via la demolizione del "Palazzo dello Zucchero" (FOTO e VIDEO)

Intorno alle ore 22, di mercoledì 24 luglio, sono iniziate le operazioni di demolizione del "Palazzo dello Zucchero" di Cengio. Tale intervento si è reso possibile grazie al contributo di € 50.000,00 concesso al Comune di Cengio dal Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

"Come promesso in campagna elettorale, e ad un solo anno di mandato, il "Palazzo dello Zucchero" sarà demolito" spiegano dall'amministrazione Dotta. Al suo posto verrà realizzato un marciapiede a garanzia dell’incolumità dei pedoni in transito.

Il via libera alla demolizione è arrivato dopo un lungo iter burocratico a cura dell'Ufficio Tecnico e amministrazione comunale, coinvolgendo Ferrovie dello Stato e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona (quest'ultima resasi necessaria a seguito dell'acquisizione del Palazzo dello Zucchero nel patrimonio comunale).

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, la viabilità è stata deviata su località Isole.

La Strada Provinciale riaprirà domani mattina alle ore 6:30 con una corsia a senso unico alternato per permettere lo smaltimento delle macerie.