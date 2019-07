Finale Ligure, al via la pulizia dei fiumi. Il vice sindaco Guzzi: "Pronti per la stagione delle piogge"

Il Comune di Finale Ligure avvia la pulizia dei fiumi. Commenta in una nota il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile Andrea Guzzi: “Quest’anno abbiamo ripetuto l'appalto triennale, come fatto nel 2016".

"Abbiamo tardato di qualche settimana a causa della nuova gara, ma da lunedì pronti ad entrare negli alvei per ripulire i nostri corsi d’acqua. Interventi sia di natura estetica (in taluni casi la vegetazione supera il bordo strada) ma anche e soprattutto per aspetti di sicurezza".

"Inizieremo dallo Sciusa, a Pia e Calvisio. Gli interventi saranno eseguiti nelle prossime due settimane e anche a settembre per arrivare pronti alla stagione delle forti e frequenti piogge. Stiamo anche organizzando con la squadra di protezione civile operazioni di tagli e sfalcio nelle parti più a monte dei nostri corsi d acqua" conclude il vice sindaco Guzzi.