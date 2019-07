La Pro Loco Gorra e Olle conquista il 1° posto nella classifica nazionale delle Ecofeste

Dopo aver ricevuto nel 2013 dalla Regione Liguria l'Attestato Di Eccellenza Nella Raccolta Differenziata, la Pro loco di Gorra e Olle ha proseguito nella strada della raccolta differenziata continuando a migliorare i suoi risultati sino a fare registrare nel 2018 l'incredibile 93,80% di rifiuti avviati al recupero.

Quest'anno mentre a Gorra già fervono i preparativi per gli impianti e le strutture che riceveranno la 52^ sagra delle melanzane ripiene, manifestazione che da quest'anno sarà servita da ben due bus navette , uno con partenza da Finalpia (Via Genova) ed uno da Finale L. (Piazza della stazione ), giunge un clamoroso risultato in merito alla classifica delle associazioni che hanno chiesto di "Ecofesta " delle loro manifestazioni.

Su 59 associazioni che hanno ricevuto la concessione del logo Ecofeste Regione Liguria , dalla particolare graduatoria emanata dalla stessa regione ( 20 i punti minimi per essere ammessi) ,che tiene conto della gestione della raccolta differenziata e della festa, delle attività preparatorie, dei servizi offerti ecc. La Pro Loco di Gorra e Olle ha acquisto ben 41 punti classificandosi al primo posto a pari merito con la Croce D'oro di Sciarborasca e l'ASD MY di Imperia.

Questo risultato grazie alla stupenda collaborazione nata tra il Direttivo della nostra Pro Loco , L'amministrazione Comunale e Finale Ambiente , da un particolare significato alla 52^ sagra delle Melanzane Ripiene che si svolgerà dal 17 al 20 agosto compresi e che anche quest'anno proporrà menù vegani e la presenza del mastro gelataio che preparerà al momento prelibati gelati artigianali.