Il savonese Paolo Zanelli si aggiudica nella sezione mare la IX edizione del Premio Nazionale di Poesia "Keramos" di Agropoli

La poesia di un poeta ligure "incastonata" per sempre tra le antiche pietre medievali di Agropoli (SA). Paolo Zanelli infatti ha vinto la IX edizione del Premio Nazionale di Poesia “Keramos" di Agropoli, nella sezione dedicata al mare, con la poesia "Senza confini" che è stata riprodotta in un pannello di ceramica maiolicata ed affissa in modo permanente presso il centro storico della città di Agropoli.

Paolo Zanelli è nato a Savona nel 1977, è un educatore, soprattutto per ragazzi con disabilità o con un vissuto difficile ed ha iniziato a scrivere poesie all'età di 14 anni.

Lui stesso ci spiega il perché: "Le mie poesie prendono vita ovunque, sui taccuini, sulle pagine dei libri che leggo a letto o nella vasca da bagno, sul cellulare mentre cammino, sulle ringhiere dei balconi perché le poesie sono fiori, sui gradini delle Chiese, perché la gente passi indifferente e cancelli con piedi ciechi e pesanti mirabili versi di buone novelle...disegno le mie creature con ago e filo come un ragno che, nel bisogno vitale, opera l'arte della vita e della morte, scrivo per riordinare il mondo e disordinarlo come mi pare, scrivo per conoscermi, per ascoltarmi, per capire, per sapere cosa mi succede intorno, scrivo per vivere, scrivo per morire consapevole della vita".