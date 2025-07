Albenga, il 26 luglio Sebastiano Biancheri presenta il libro "La fine del gioco"

Grande serata, si preannuncia, quella organizzata dall’Associazione Vecchia Albenga Aps con il patrocinio del Comune di Albenga e la casa editrice Santelli, in collaborazione con la Libreria San Michele di Albenga, per la presentazione del romanzo di Sebastiano Biancheri dal titolo “La fine del gioco”. L’evento si terrà sabato 26 luglio alle ore 21 nella suggestiva piazzetta dei Leoni ad Albenga.

L’autore, Sebastiano Biancheri, nato in Liguria ma romano di adozione, ha vissuto la sua infanzia e la prima giovinezza ad Albenga con la famiglia, frequentando l’ambiente della parrocchia del Sacro Cuore e il suo oratorio, lo scoutismo insieme al fratello Franco. Ad Albenga ha stretto amicizie, quelle amicizie giovanili che rimangono per la vita, ha conosciuto persone e ambienti, ha insomma respirato quel clima degli anni 60 sino ai primissimi anni 70. E di Albenga si parlerà perché nel romanzo è molto presente ed ha la sua importanza.

Il romanzo ci conduce attraverso le vicende, in parte autobiografiche di Andrea, in un viaggio che va dal 68 e gli anni della contestazione fino agli anni 80 per concludersi nel 2003. Si parla di ribellione, di contestazione, di consapevolezze e di maturazione, di amore e di sconfitte, di misteri, di disperazione e di risalite fino ad un finale “del gioco” che sorprenderà il protagonista ma anche il lettore. Lungi da essere una banale autobiografia mascherata è invece un percorso di vita dove ciascuno può trovare qualcosa di sé.

Il tutto è scritto meravigliosamente bene, in uno stile, scorrevole, ricco e godibilissimo dalla prima all’ultima pagina, con soluzioni azzeccate.

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti e l’autore Sebastiano Biancheri, che torna ad Albenga con molta emozione, auspica un incontro aperto e partecipato, ritrovando magari gli amici di un tempo. Ad impreziosire il tutto ci sarà come intervistatrice la giornalista Rai Manuela Lucchini volto assai noto ed apprezzato del TG1 e di altre trasmissioni, il musicista Simone Borasi, gli attori Giulia Isnardi e Luciano Rotella e Giovanni Ansaldi come presentatore.

Una serata da non perdere e un libro, “La fine del gioco” edito da Santelli da leggere a cominciare dal periodo estivo.