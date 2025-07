Gino Rapa porta i suoi libri in tour: tre appuntamenti tra Stellanello, Borgio Verezzi e Bossoleto

Gino Rapa continua a portare in giro i suoi libri, editi da Delfino Moro, in maniera davvero instancabile. Questa settimana tre appuntamenti. Si inizierà mercoledì 23 luglio, alle ore 18, a Stellanello (frazione Armati) per la rassegna Frazioni in cerca d’autore, ideata e organizzata dai giovani della locale Pro Loco. L’incontro sarà condotto da Laura Debenedetti e si concluderà con un simpatico aperitivo.

Giovedì 24, alle ore 21, sarà la volta di Borgio Verezzi, nel delizioso Spazio Arte Eventi del ristorante DOC, con ingresso libero. Ad impreziosire le curiosità linguistiche offerte da Gino Rapa, gli interventi musicali del maestro Pino Caratozzolo.

Infine, sabato 26, Fabulé, Testa di Rapa, Cime di Rapa, Cuore di Rapa faranno tappa, ancora alle ore 21, nella suggestiva Bossoleto, frazione del Comune di Villanova d’Albenga, con l’organizzazione di Monica Napoletano e degli amici di Bossoleto. L’Acoustic Duo, con Paolo Michelis alla tastiera e Roberto Ferrua chitarra e voce, offrirà all’autore gli spunti per i suoi interventi e le sue narrazioni.

A volte può stupire questa iperattività di Gino Rapa, che è anche l’anima delle iniziative dei Fieui di Caruggi e sostenitore convinto della necessità, per Albenga, di avere un ospedale pubblico efficiente.

La risposta la dà lui stesso: “Fondamentalmente mi piace il contatto con la gente e, in questi tempi difficili in cui si tenta di plasmare individui poco pensanti, occorre essere custodi del linguaggio, difensori delle parole e, di conseguenza, del senso critico. E poi lo devo al Reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Gaslini di Genova, che sei anni fa ha contribuito a donarmi un nipotino, tanto monello quanto adorabile. E ogni libro che, grazie ai miei incontri e alle mie parole, viene acquistato è una piccola goccia che alimenta sogni e speranze”.